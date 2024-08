Saint-Vaast-la-Hougue. Derniers jours de vacances en bord de mer et dernière activités nautiques

Il fait beau en Normandie pour la dernière semaine de vacance. Cette météo permet de terminer la pause estivale en beauté avant la rentrée, lundi 2 septembre. Il reste donc quelques jours pour profiter du bord de mer notamment. Il n'y a pas que la baignade à faire en bord de mer, par exemple à Saint-Vaast-la-Hougue.

Pèche, voile ou balade ?

Sur l'enrochement de la digue, Min est en train "d'essayer de pêcher", explique-t-il en rigolant. Il poursuit : "Parce que la plupart du temps, on essaye, et il n'y a rien." Canne, hameçon, il a tout ce qu'il faut pour attirer les poissons, et surtout de la patience. "Je suis surtout là pour prendre un bon bol d'air. On respire parce que… je suis Parisien", avoue-t-il.

Une autre activité possible, sur l'eau cette fois-ci, la voile. "Aujourd'hui, on parle beaucoup de wingfoil… mais ce qui est le plus attractif à l'école de voile, c'est le catamaran. C'est accessible à tous", affirme Victor Leforestier, le moniteur de voile. La saison s'est bien passée, avec un peu moins de stagiaires et peu de vent par rapport à d'autres années. Peu importe l'activité, sur l'eau ou dans l'eau, il faut faire attention et ne pas se mettre en danger !