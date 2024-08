Manche. Villes en Scène : le Département sensibilise

Les Villes en Scène sont de retour dans la Manche à partir du 12 octobre pour leur 28e édition. Ce projet à l'initiative du Département vise à rendre la culture plus accessible aux Manchois en leur proposant une large sélection de spectacles. Cette année, près de 80 représentations sont prévues dans 26 villes du département. Humour, musique, théâtre, danse, cirque, la Manche souhaite proposer à ses habitants "des événements qualitatifs et diversifiés à proximité de chez eux", comme l'explique Jean Morin, le président du Département. Plusieurs représentations bien connues sont prévues, comme les concerts de Lewis Evans ou Le Malade imaginaire de Molière remis au goût du jour.

Sensibiliser les élèves aux problématiques

Les spectacles sont proposés à toutes les tranches d'âge. "Des 79 représentations, 22 sont à l'attention des jeunes publics et 20 sont accessibles aux élèves. C'est très important d'éveiller leur curiosité dès le plus jeune âge" explique Lucile Grandin, référente culturelle du Département en charge de la programmation des événements. Les représentations ont aussi vocation à sensibiliser les enfants aux problématiques de la vie quotidienne. C'est notamment le cas du spectacle "Tous les jours" qui concerne le harcèlement scolaire. "Dans cette représentation, les élèves et les intervenants jugent le harcèlement scolaire lui-même. Ce procédé permet d'aborder des sujets complexes - ce qui n'est pas toujours facile pour les équipes pédagogiques - et de trouver des réponses et des aides", explique encore la référente culturelle

Pratique. Les tarifs sont communs à toutes les représentations. Tarif plein : 9€, réduit 4€. Tout le programme et les lieux de représentation sont à retrouver sur manche.fr.