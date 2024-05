[Photos] Manche. Apprendre à rouler en toute sécurité : des olympiades à vélo pour 450 collégiens

Mardi 7 mai, 450 collégiens de la Manche se sont retrouvés au haras de Saint-Lô pour la deuxième édition des olympiades à vélo.

Pendant toute la journée, ils ont assisté à différentes activités où 11 animateurs leur ont appris à maîtriser et entretenir leur vélo et à l'utiliser en toute sécurité.

Cette initiative lancée par le Département de la Manche s'inscrit dans le programme national "Mai à Vélo". Elle a pour but de promouvoir l'usage quotidien du vélo sur l'ensemble du territoire. "La Manche a mis en place un plan vélo dont le but est de développer les voies cyclables dans le département. Notre mission est aussi de sensibiliser les jeunes et leur apprendre à utiliser leurs deux-roues en toute sécurité", affirme Jean Morin, président du Département.