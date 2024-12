Place du Commerce. Une rentrée déjà bien animée à Caen

A quelques jours de la rentrée, la rédaction de Tendance Ouest a choisi trois nouveaux commerces. Deux déménagent pour gagner de la place, un autre ouvre pour vous proposer une nouvelle offre.

Bars à partager

Le bar Les Quilles a profité d'une opportunité pour plus d'espace en s'installant début mai au 43 place Saint-Sauveur après avoir été plus de deux ans dans le quartier du Vaugueux. "Nous avons changé d'adresse, mais avons conservé ce qui fait notre succès, la convivialité et le partage", précise Marc Rouxel, l'un des co-gérants. Les clients peuvent retrouver les mêmes assiettes gourmandes à partager et la carte des vins. Pour le tout nouveau bar San Pedro, il s'agit d'une ouverture au 26 quai Vendeuvre. "Nos clients sont agréablement surpris de découvrir nos deux salles à l'ambiance totalement différentes", souligne Charlyne Prod'homme, responsable de salle. Enfin, Planet Eco Mobility a lui aussi déménagé récemment afin de s'offrir un plus grand espace. "Nous pouvons proposer une gamme plus large et avons plus de place pour présenter nos produits", justifie Vincent Hemmery, le gérant.