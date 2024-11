Caen. Les événements sportifs à découvrir à partir de la rentrée

Pour les amoureux de sport, il y a du choix à Caen. Tout d'abord, on retrouve les incontournables avec le SM Caen, qui évolue en Ligue 2 au stade Michel d'Ornano. Pour la deuxième saison du Palais des sports, on retrouve les Vikings qui tenteront de se maintenir à nouveau en ProLigue, tout comme les basketteurs du CBC qui débarquent en Pro B. Côté patinoire de Caen la mer, les fans de hockey sur glace pourront admirer les Drakkars de Caen. Et si l'on pousse les frontières de la ville, on peut même observer les basketteuses de l'USO Mondeville en Ligue Féminine 2 à la halle Bérégovoy.

Mais ce n'est pas tout, des événements ponctuels vont se présenter. Du 13 au 22 septembre, la ville accueille le village départ du Normandy Channel Race, c'est autour du bassin Saint-Pierre. Et puis au Palais des sports, après son succès l'an dernier, l'Open Tennis de Caen fait son retour du 8 au 11 décembre. Et le 1er février 2025, le saut à la perche débarque avec le Perch'Xtrem de Caen. D'autres événements seront confirmés au fil des semaines.