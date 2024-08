Rouen. Un adolescent de 13 ans a quitté le foyer familial depuis deux jours, il est activement recherché

On déplore une nouvelle disparition inquiétante de mineur à Rouen. Les autorités ont lancé, jeudi 14 août, un appel à témoins à la suite de la disparition d'un adolescent de 13 ans qui n'a pas donné de nouvelles depuis son départ du domicile familial, lundi 12 août. D'après la police nationale, le jeune homme a fait une fugue.

• Lire aussi. Des élus interpellent le département suite à plusieurs fugues au foyer de Canteleu

Il portait sur lui un jogging foncé ainsi qu'un tee-shirt bleu marine de la marque Lacoste et une casquette grise, au moment de sa disparition. Toujours selon les forces de l'ordre, l'ado a les cheveux mi-longs, frisés et roux, et les yeux marrons. Il mesure 1m58, de corpulence "normale" et a des taches de rousseur sur le visage. Les autorités appellent les éventuels témoins à contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.