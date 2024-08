Le Havre. Corsiflor, un défilé haut en couleur ce dimanche

C'est un incontournable de l'été dans le Pays de Caux : le corso fleuri. Ce défilé de chars décorés par des fleurs en papier crépon a déjà envahi les rues de Fauville-en-Caux (le 16 juin), de Cany-Barville (le 11 août) et est attendu à Criquetot-l'Esneval et Doudeville le 15 août.

Les corsos fleuris se terminent au Havre par le traditionnel Corsiflor, le dimanche 18 août. C'est l'un des plus anciens défilés de chars fleuris de France (plus de 100 ans). L'événement est organisé par le comité des fêtes du Havre, de 14h30 à 17h, quai Lamblardie et rue de Paris.

Parcours du Corsiflor 2024.

Ambiance garantie

Le Corsiflor 2024 sera composé d'une trentaine de chars, accompagnés de groupes de musique, d'écoles de danse et des Bretons du Havre, pour animer le défilé entre les chars. Cette année, de nombreux chars ont travaillé sur le thème des JO de Paris 2024. Des milliers de visiteurs (souvent des familles) sont attendus, comme tous les ans, pour participer à cet événement festif et gratuit.