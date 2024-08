Loisirs. Une artiste en résidence aux Jardins d'Etretat

Du 15 au 20 août, les Jardins d'Etretat accueilleront l'artiste Alisa Gorshenina (Alice Hualice), originaire de l'Oural. Pendant cette période, les visiteurs pourront découvrir ses sculptures textiles intégrées au paysage des Jardins. Pendant son séjour à Etretat, elle travaillera sur une série de dessins, de photographies et de vidéos.

Une artiste multisupport

La pratique artistique d'Alisa Gorshenina englobe divers supports, incluant des objets trouvés, la peinture à l'huile, des morceaux de tissu, et son propre corps. Elle interagit beaucoup avec son environnement. Cela permet à ses créations de sortir du cadre traditionnel des ateliers, des musées et des galeries.

"Mon monde artistique est composé de vaisseaux sanguins, d'isbas abandonnées, de larmes, d'étoiles, des montagnes et des forêts de l'Oural, de cadres de fenêtres en bois sculptés, de mythes personnels, de femmes fatiguées, et de bien d'autres symboles, états, phénomènes, et de mes propres transformations au sein de tout cela", explique-t-elle.