Place du commerce. Trois commerces ont ouvert dans le centre-ville

Il y a du nouveau dans la ville aux cent clochers ! Trois nouveaux commerces sont à découvrir, il s'agit de Baba Yaga, un bar, Royal Croustillon, un lieu gourmand pour les becs salés et sucrés, et L'autre brocante, une boutique pour ceux qui aiment chiner.

Boissons, beignets et objets anciens

La place Henri IV de Rouen vient d'accueillir au n°166, un bar : Baba Yaga, qui remplace Le Comptoir Henri IV. On peut s'y désaltérer et manger des pizzas Regina, quatre fromages et Paysanne de Koala Pizza avec qui la gérante Marie Lozouet travaille. Le bar est ouvert du mardi au samedi de 17h30 à 1h45. Pour les gourmands, rendez-vous à Royal Croustillons, situé au 42 rue de la République à Rouen. Les deux gérants Jérémy Thomas et Zaiann Liot souhaitaient ouvrir une confiserie fixe. Dans leur local, au premier étage, un baby-foot et une table de palets Air hockey ont aussi été installés. A L'autre brocante du 38 rue aux Ours à Rouen, vous retrouverez des bibelots et divers objets anciens. Ouverture, déménagement, agrandissement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@gmail.com.