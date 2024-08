Cherbourg. Braquage de deux commerces rue du Val de Saire : les auteurs condamnés

La boulangerie Toulorge et la supérette Proxi, situées rue du Val de Saire à Cherbourg, avaient été braquées, dimanche 14 juillet dans l'après-midi pour le premier commerce et lundi 15 juillet pour le second. Deux hommes de 34 et 36 ans avaient été interpellés et placés en garde à vue.

Des mentions sur leur casier judiciaire

Ces deux personnes ont été jugées jeudi 1er août par le tribunal correctionnel de Cherbourg. L'arme utilisée pour l'attaque du premier commerce était un pistolet factice : les auteurs étaient repartis avec 180€. Le lendemain, à la supérette, les deux malfaiteurs ont été mis en fuite par le gérant. Selon nos confrères de La Manche Libre, Benoît Danet, 36 ans, a déjà six mentions sur son casier et a été condamné à 30 mois de prison ferme avec une obligation de soins et de recherche d'un travail. Aurélien Hamel, 34 ans, lui, a une mention sur son casier pour trafic de stupéfiants, et a écopé de 18 mois ferme. Ils ont interdiction d'entrer en contact entre eux, avec les victimes et de paraître pour le premier à Cherbourg-en-Cotentin. Ils devront aussi un préjudice moral et pour le vol.

Ces deux événements étaient tombés quelques jours après le braquage du bureau de change SAS Coulon et du bar-tabac Le Longchamp à Cherbourg.