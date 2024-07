Le Havre. Les nouveaux maillots du HAC pour la saison 2024-2025 dévoilés

Le HAC a dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2024-2025, ce mercredi 31 juillet, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le communiqué du club précise qu'ils "reflètent à nouveau le club et son histoire, mais aussi la ville." Les maillots ont été désignés par les équipes du club, en accord avec Joma, l'équipementier officiel.

Les couleurs ciel et marine ont évidemment été respectées, symboles du club. Les motifs du maillot à domicile rappellent la peau d'une salamandre, emblème du fondateur du Havre, François 1er. Le maillot extérieur est lui un hommage à la mer, rappelant le costume de marin. Une ancre est dessinée dans le haut du dos.

Une vidéo pour présenter les maillots

Comme à son habitude, le club a dévoilé ces maillots via une vidéo sur ses réseaux sociaux. Le HAC a invité des jeunes du STB, des crossfitters (pratiquants de crossfit, sport de musculation) de Fair Fight Crossfit, de jeunes riders havrais et des marins pêcheurs pour intervenir dans cette vidéo.

Les ventes lancées

Les maillots de la saison 2024-2025 sont d'ores et déjà en vente dès mercredi 31 juillet 14h et jusqu'au samedi 3 août pour les abonnées 100% (à la boutique de la porte officielle du Stade Océane). Ils le seront à partir du lundi 5 août en ligne pour tous, et à partir du mercredi 7 août en vente physique au HAC Shop.