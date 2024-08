Une première dans l'Orne. Des "futurs pros" au départ du trophée cycliste Madiot

C'est une première dans l'Orne ! Les organisateurs du trophée Madiot ont sollicité le club cycliste d'Alençon-Damigny (l'Ucad) pour organiser dimanche 4 août la 7e manche de ce trophée. Ce dernier est destiné à révéler les meilleurs jeunes cadets du cyclisme français, âgés de 15 ou de 16 ans. "C'est un trophée qui a révélé de futurs pros", rappelle Benoît Leroyer, président de l'Ucad.

Plus de 150 coureurs s'élanceront de Magny-le-Désert à 14h30 pour rejoindre Carrouges sur près de 82km. "Nous avons la particularité de couvrir pratiquement toutes les communes de la communauté de communes du pays fertois et du bocage carrougien", souligne Benoît Leroyer, qui poursuit : "Cela peut paraître plat mais en fait c'est un parcours avec un dénivelé assez important par rapport à la distance parcourue."

Le départ fictif est donné à 14h30 de Magny-le-Désert, avant le départ réel à 14h40 à La Ferté-Macé pour une arrivée à Carrouges prévue environ 2h plus tard. "On s'attend à une belle épreuve et à un beau vainqueur", lance le président de l'Ucad.