Cavigny. Les fours à chaux lauréats de la Fondation du Patrimoine

La Fondation du Patrimoine dévoile, ce lundi 22 juillet, 12 nouveaux lauréats du programme "Patrimoine naturel et Biodiversité" parmi lesquels les fours à chaux de Cavigny, dans le cadre de la préservation de l'habitat des chauves-souris (chiroptères) dans un site patrimonial historique. Le montant de l'aide accordée en conséquence est de 50 000 euros. C'est le seul site normand lauréat.

Le projet consiste à assurer la conservation structurelle des fours à chaux, les sécuriser et à aménager l'intérieur pour améliorer les conditions d'accueil des chiroptères. Une ouverture au public du site avec des visites guidées et un centre permanent d'initiatives pour l'environnement sont également prévus dans ce projet porté par le conseil départemental de la Manche.

Le programme "Patrimoine naturel et Biodiversité" porte à la fois sur des projets d'éco-restauration de patrimoine bâti et de sauvegarde d'espèces naturelles fragiles, réservoirs de biodiversité, et il est doté d'une enveloppe globale de 600 000 euros.