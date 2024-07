Dieppe. Le centre océanographique ne se fera finalement pas : "Nous en sommes très déçus"

L'annonce est tombée lundi 15 juillet. "Le centre océanographique de Dieppe ne se fera pas", ont annoncé dans un communiqué les associés d'Aqua Invest Pascal Aubert, Bruno Cayot, Laurent Le Bouëtté et Olivier Wilhem. "En tant que porteurs de ce projet privé ambitieux, soutenu avec force par nos partenaires publics, nous en sommes très déçus."

"Nous n'avons hélas pas réussi à boucler le financement"

"Nous n'avons hélas pas réussi à boucler le financement privé nécessaire à la réalisation de ce projet", peut-on lire dans le communiqué. "Les différentes crises successives, notamment la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, ont détourné les investisseurs vers des fonds plus conventionnels et moins risqués." Les porteurs du projet ont tenu à exprimer leur "profonde gratitude à la Ville de Dieppe, l'agglomération Dieppe Maritime et ses services, à la Région, et au Département pour leur engagement tout au long de cette aventure". Ils restent malgré tout convaincus "du potentiel énorme de Dieppe pour accueillir, à l'avenir, des projets d'envergure".

Un projet chiffré à 70 millions d'euros

Ce projet du centre océanographique, chiffré à 70 millions d'euros, ne date pas d'hier. Il était déjà en cours en 2022. Il devait se situer près de la gare SNCF de Dieppe et était porté par la société privée Aquat Invest, filiale du groupe Kapital. Il était prévu que le bâtiment s'étende sur 17 000m2 avec 103 bassins composés de 1 400 espèces marines dans 10 millions de litres d'eau avec une fosse de plongée de 65 mètres. L'objectif étant la conservation et la protection des populations aquatiques et un approvisionnement des bassins qui est assuré comme durable.

Le centre océanographique de Dieppe initié par Pascal Aubert en 2008 était un projet privé "annoncé dans le but de créer le plus grand aquarium d'Europe", avec un centre scientifique innovant, destiné à la recherche et à l'éducation dans le domaine de l'océanographie.