Dieppe. Où en est le projet de centre océanographique ?

Le projet est pharaonique, chiffré à 70 millions d'euros, à deux pas de la gare SNCF de Dieppe : celui d'un nouveau centre océanographique, portée par la société privée Aqua Invest, filiale du groupe Kapital. Un bâtiment de 17 000 m2 avec 103 bassins qui accueilleraient 1 400 espèces marines dans 10 millions de litres d'eau avec une fosse de plongée de plus de 60 mètres. L'objectif affiché : la conservation et la protection des populations aquatiques et un approvisionnement des bassins qui est assuré comme durable.

Selon Aqua invest, 88 % des Français et 55 % des Européens consultés ont déclaré avoir l'intention de visiter l'aquarium de Dieppe, s'il voit le jour.

Centre océanographique recherche investisseurs…

S'il voit le jour… C'est bien toute la question du moment. Car depuis que la Ville de Dieppe a délivré son permis de construire en 2019, une crise sanitaire a frappé et, désormais, une hausse considérable du prix des matières premières et une flambée de ceux de l'énergie. Toujours pas de travaux en vue sur le site. Côté Ville de Dieppe, on ne souhaite pas s'exprimer sur l'avancée du projet, même si le maire, Nicolas Langlois, se montre confiant. "Ça se fera", indique-t-il, ne cachant pas son enthousiasme face à l'explosion de l'attractivité de la ville qu'une telle structure peut engendrer. Le centre océanographique de Dieppe pourra accueillir plus d'un million de visiteurs chaque année.

Alors, qu'est-ce qui coince ? Le nerf de la guerre. Le financement. Aqua invest et Kapital en injecteront une partie, "les banques sont pour", indique la société qui assure que le projet plaît notamment à la banque des territoires. Mais cela ne suffit pas. "On a besoin d'investisseurs privés pour pouvoir avancer", confie-t-on du côté de la communication de Kapital. Un nouveau tour de table est à l'étude pour séduire des entrepreneurs locaux. "Certains se montrent intéressés", murmure-t-on sans dévoiler de noms. Le projet, en tout cas, va se faire, assure Aqua invest en partageant ses derniers documents de travail, destinés à séduire ces investisseurs potentiels. Le groupe se refuse en revanche pour l'heure à s'avancer sur une date.

Une maîtrise des coûts des matières premières et de l'énergie

Pour ce qui est de la hausse du coût des matières premières liée à la construction du bâtiment, "cela a été anticipé", indique Aqua invest. Des ajustements sont en train d'être étudiés avec l'architecte "maison" pour que l'enveloppe reste autour des 70 millions d'euros.

Côté énergie, avec 10 millions de litres d'eau dans l'aquarium, l'entreprise se veut, là aussi, très confiante. "L'ensemble est conçu pour fonctionner avec de la géothermie et de l'aquathermie, donc la facture énergétique va rester faible", est-il précisé, même si ces dépenses sont en train d'être recalculées par un bureau d'études. "Cela ne met pas en péril le projet."