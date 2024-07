Briouze. Festival Art Sonic : êtes-vous prêt pour l'édition 2024 ?

L'édition 2024 du Festival Art Sonic s'annonce plus spectaculaire que jamais ! Avec des innovations surprenantes, une programmation éclectique pour ravir petits et grands, et des animations variées tout au long de la journée, ce week-end promet d'être inoubliable.

Avant de plonger dans cette aventure musicale à Briouze, testez vos connaissances sur le festival. Savez-vous vraiment tout sur Art Sonic ? Découvrez l'histoire, les artistes, et les moments forts grâce à notre quiz spécialement conçu pour l'occasion.

Et spécialement pour vous, tentez de remporter votre tee-shirt en participant au concours !