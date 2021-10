Le sans-abri qui avait frappé deux personnes, dont un élu conseiller général, vendredi 5 octobre sous l'empire de l'alcool, passait en comparution immédiate hier, lundi 8 octobre. Aussi jugé pour outrage envers les forces de l'ordre et rébellion, il devra purger une peine de deux ans de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve.