Saint-Laurent-de-Brèvedent. Sur les traces d'Hercule au labyrinthe de l'Estuaire de la Seine

Vous êtes en quête d'aventure ? Le labyrinthe de l'Estuaire de la Seine vous attend jusqu'au dimanche 1er septembre. Au cœur d'un champ de maïs de 50 000m², vivez une aventure étonnante en famille ou entre amis pour devenir de véritables aventuriers. Situé à 5 minutes de Saint-Laurent-de-Brèvedent, le labyrinthe est un lieu idéal pour passer la journée en famille et en plein air. Livret-jeux en main, parcourez les multiples allées du labyrinthe pour découvrir et résoudre ses énigmes. Ce jeu de piste ludique et familial vous plonge dans un décor végétal insolite. Le thème change tous les ans. Cet été, c'est Hercule qui est à l'honneur. Vous serez plongé dans l'univers des 12 travaux du héros grec. Symbolisant la lutte contre des épreuves insurmontables, ces énigmes vous montreront non seulement votre force physique, mais aussi votre ruse et détermination. Chaque étape vous rapprochera de la légende.

Pratique. Tarif :7€. Ouvert tous les jours de 10h à 19h30.