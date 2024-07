Le Havre. Un étudiant américain se noie dans le bassin Vauban

Les sapeurs-pompiers sont intervenus lundi 8 juillet, vers 23h45, au niveau du bassin Vauban, au Havre, situé entre la gare et les Docks Vauban. Un jeune homme âgé de 23 ans, de nationalité américaine, y était tombé à l'eau.

Des tentatives pour le ranimer

Une équipe de scaphandriers a été mobilisée afin de retrouver la victime, dont des effets personnels ont été retrouvés sur la passerelle piétonne du bassin.

L'homme a pu être sorti de l'eau. Cependant, malgré une tentative de réanimation cardio-pulmonaire réalisée par les sapeurs-pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur), il n'a pas été possible de le ramener à la vie. Son décès a été constaté par un médecin du Smur.

Il s'agirait d'une chute accidentelle, selon les premiers éléments recueillis par les forces de l'ordre. La victime était un étudiant en école de commerce.