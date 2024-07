Santé. Nouvelles alertes sur les piqûres de tiques en Normandie : quels sont les bons gestes à adopter ?

Les tiques, ces petits acariens, sont principalement présentes en forêt, mais aussi dans nos jardins. En se nourrissant du sang des animaux ou des humains, elles peuvent notamment devenir porteuses de la maladie de Lyme, qu'elles transmettent ensuite à leurs nouveaux hôtes. Chaque femelle peut pondre entre 2 000 et 3 000 œufs, assurant ainsi une prolifération rapide.

Ce printemps 2024, avec son climat doux et humide, a favorisé la prolifération des tiques en Normandie. Elles attendent leurs hôtes sur la végétation, entre 10 et 60cm du sol. Des recherches menées entre 2020 et 2022 dans plus de 200 jardins privés montrent que :

• Des tiques ont été trouvées dans 30% des jardins, y compris en ville ;

• 17% des participants au projet ont été piqués dans leur jardin au cours des trois dernières années ;

• La présence de tiques est liée aux caractéristiques des jardins (par exemple, la présence d'un tas de bois) et au paysage (comme la présence d'une forêt).

Quels risques ?

Les tiques se fixent sur leurs hôtes, humains ou animaux, et libèrent des anticoagulants et des analgésiques qu'elles injectent pour passer inaperçues. Les repas de sang peuvent durer plusieurs jours : de 4 à 6 jours pour les larves et jusqu'à 8 à 12 jours pour les femelles adultes. On compte un taux d'infection de 2 à 4% dans l'Ouest (ce qui fait quand même près d'une tique sur 20 !).

En cas d'infection, un érythème migrant (un cercle rouge qui s'étend petit à petit depuis la zone de piqûre) apparaît généralement en quelques jours. Cependant ce symptôme n'est pas systématique, et il est important de vérifier si vous avez de la fièvre ou si la tique est restée plus de 3 jours sur votre corps. Un traitement antibiotique à ce stade peut enrayer la maladie. Sans traitement, les conséquences peuvent être graves, provoquant des atteintes cutanées, musculaires, neurologiques et articulaires très invalidantes.

Bien que la piqûre de tique ne soit pas toujours synonyme d'infection, il est crucial de la détecter et de la retirer le plus tôt possible, idéalement dans les 24 à 48h pour minimiser les risques de transmission de la maladie de Lyme. En France, on estime entre 10 000 et 30 000 cas de maladie de Lyme chaque année.

Comment s'en protéger ?

Pour se protéger, il est recommandé de porter des vêtements couvrants et de couleur claire pour repérer plus facilement les tiques, et de rester sur les sentiers entretenus pour éviter d'effleurer la végétation où elles attendent leurs proies. Après chaque sortie en nature, il est essentiel d'inspecter minutieusement son corps et celui de ses animaux de compagnie pour détecter et retirer les tiques à l'aide d'un tire-tique. Si vous présentez des symptômes d'infection, ou que vous découvrez une tique sur votre corps depuis plus de 3 jours, il est recommandé de consulter.