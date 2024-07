Cotentin. Des jeunes formés à la restauration avant leur emploi saisonnier

Job Student restauration est une formation proposée par l'agglomération du Cotentin avec le groupe FIM. Le but est de former des jeunes aux métiers de la restauration, avant leur prise de poste pour la saison estivale. Cette formation dure 35h et est validée par une attestation à la fin. Cette année, du 26 au 30 juin, 15 jeunes ont pu en bénéficier.

Du dressage aux cocktails

Titouan Lefrançois, 20 ans, a pu en profiter. Il sera serveur dans une crêperie de Valognes cet été, lui qui n'a jamais travaillé dans le secteur de la restauration. "Les premiers jours, on nous apprend vraiment les bases du service : du dressage des tables jusqu'à comment s'occuper des clients", témoigne-t-il. Et à la fin, "je me sens plus confiant à l'idée d'entamer mon emploi saisonnier", assure-t-il.

Titouan Lefrançois a pu profiter d'une formation avant son job d'été

Il recommande cette formation, qui est en plus gratuite pour les formés. L'agglomération du Cotentin la finance entièrement, à hauteur de 3 500€ par session. Il y en a deux par an.