Colombelles. Projet Normandy Memory : le comité éthique est favorable

Normandy Memory, c'est un projet de spectacle immersif contant le Débarquement et la Bataille de Normandie, qui s'implanterait à Colombelles, sur l'ancien site de la SMN. Une petite heure de représentation avec une trentaine de tableaux, et des promoteurs qui espèrent attirer 600 000 visiteurs par an. Mais voilà, le projet suscite des critiques. A la demande d'Hervé Morin, président de la Région Normandie, un comité éthique a été constitué par le comité du Débarquement. Après avoir auditionné toutes les parties prenantes et les opposants qui le souhaitaient, le comité a rendu son rapport, favorable. "Si c'est de qualité, c'est souhaitable, le tourisme mémoriel évolue", précise Jean Quétier, l'un des deux présidents du comité. Mais il y a tout de même quelques préconisations. Déjà, celui de l'équilibre des mémoires. "Il faut bien représenter toutes les nations, y compris les Allemands, et les civils." Autre chose, mettre en place un comité de suivi, qui devra veiller sur ce projet censé s'inscrire dans le temps. "Les organisateurs acceptent cela, on a fait bouger les lignes."