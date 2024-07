Concert gratuit. La tournée 2024 de The Voice passe par Quiberville-sur-Mer : "Il y aura de grandes voix !"

Les talents de The Voice poseront leurs valises à Quiberville-sur-mer le 6 juillet pour un grand concert gratuit sur les pelouses de la plage dans le cadre du Festival Terroir de Caux.

La tournée de The Voice propose un spectacle envoûtant mettant en lumière les talents vocaux exceptionnels de l'émission de TF1. Vous allez assister aux performances inoubliables des finalistes et des artistes emblématiques des saisons précédentes.

Bruno Berberes, directeur artistique et des castings de The Voice, évoque cette tournée et plus particulièrement ce concert du samedi 6 juillet.

Un événement familial où musique et émotions se mêlent pour des instants inoubliables avec une programmation musicale éclectique. A noter la présence du Rouennais Clément Massy.