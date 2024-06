Bayeux. Des navettes pour aider les personnes à mobilité réduite à voter

Le début du mois de juillet est animé à Bayeux. Alors que le second tour des élections législatives est prévu dimanche 7 juillet, la Ville organise dans le même temps ses fameuses Médiévales, l'un des événements phares de l'été. Dans ce contexte, la circulation risque d'être compliquée autour de l'hôtel de ville, l'école Louise-Laurent et l'espace Saint-Patrice, là où sont situés les bureaux 1, 2, 5 et 6.

Réservation de navette avant le 5 juillet

Pour aider les personnes à mobilité réduite à se rendre aux urnes et voter, la Ville met en place des navettes toute la journée du 7 juillet, de 8h à 18h. La réservation est obligatoire. Les intéressés peuvent en faire la demande au 02 31 51 60 60 ou population@mairie-bayeux.fr, jusqu'au 5 juillet inclus.

Pour les autres habitants, quelques places de stationnement ont été dégagées afin de garantir l'accès aux bureaux de vote. Pour le bureau de vote de l'école Louise-Laurent, cinq places de parking seront disponibles dans la rue Pierre-de-Coubertin. Pour celui de l'espace Saint-Patrice, dix places seront libres place Gauquelin Despallières. Pour le bureau de vote à la mairie, il est conseillé de venir à pied.