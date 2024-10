Dieppe. Le Village des sports placé sous le signe des Jeux olympiques

Après le passage de la flamme olympique le 5 juillet, la Ville de Dieppe organise un Village des sports du lundi 8 au vendredi 26 juillet. Pour surfer sur l'événement, les associations dieppoises et le service des sports de la Ville unissent leurs forces pour proposer des activités sportives.

Pour faire rêver les petits et grands, le Village des sports de Dieppe est ouvert du lundi au vendredi, sur les pelouses de la plage. Plusieurs activités y sont proposées : sports collectifs, arts martiaux, activités nautiques, gymnastique, cerfs-volants ou encore échecs. Des passe-temps ouverts à tous et gratuits dans le but d'occuper les vacanciers et pourquoi pas faire naître une passion. Le planning des activités est à suivre sur la page Facebook de la Ville.