L'écoquartier de Verson abritera 1 000 habitants d'ici 10 ans !

Les vingt hectares concernés par le projet seront divisés en deux parties séparées par une vallée verte. A l’ouest, proche de son centre-ville, le secteur "Saint-Martin". A l’est, côté Bretteville-sur-Odon, le lotissement circulaire des "Perruques". Premier coup de pioche prévu à la fin de l’année.

600 nouveaux logements

Dernier quartier "urbanisable" de la commune, l’ancienne friche agricole est devenue en mai 2010 Zone d’aménagement concerté (ZAC). A terme, d’ici une dizaine d’années, elle accueillera entre 600 et 700 logements, partagés entre promoteurs sociaux et privés. Maisons en bandes, habitat collectif ou intermédiaire : tous les types de construction y seront présents. Une centaine de logements individuels seront aussi accessibles sous forme de lots libres. Côté services, un foyer d’accueil médicalisé pour personnes autistes et un pôle médical sont prévus sur le site. Ils devraient être rejoints par un équipement pour personnes âgées.

Verson, qui rejoindra au 1er janvier 2013 l’agglomération de Caen la mer, participera ainsi à l’effort de construction voulu par ses élus, dont l’objectif est fixé à 1 400 nouveaux logements chaque année. Comptant aujourd’hui une population de 3.600 habitants, la commune devrait accueillir un millier de personnes de plus d’ici 10 ans. "Une façon de rattraper son déficit de logements sociaux", a fait savoir Alexandre Debray, le directeur général des services de la Ville.