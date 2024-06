Cyclisme. L'Ornais Benoît Leroyer participe a son huitième Tour de France

C'est sa huitième participation à la Grande Boucle : une nouvelle fois, jeudi 27 juin, Benoît Leroyer, le président du club cycliste local (UCAD), quitte Alençon pour trois semaines. Il part piloter une moto sur le Tour de France qui débutera samedi 29 juin à Florence, en Italie.

L'Ornais y pilote l'un des quatre commissaires qui surveillent la bonne régularité du comportement des coureurs sur chaque étape. "Ça n'est jamais acquis d'avance, les places sont tellement chères à décrocher, je le sais depuis un mois. C'est vraiment une chance que j'ai de faire partie de cette grande fête, j'en prends plein les yeux à chaque fois", jubile-t-il, alors qu'il consacre ses vacances d'été à la Grande Boucle.

Découvrez ici le parcours du Tour de France 2024.

En trois semaines, l'Ornais va parcourir six mille kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée, exceptionnellement située à Nice. En cette année de Jeux olympiques, l'arrivée ne pouvait pas être sur les Champs Elysées à Paris. "Il n'y a pas de préparation particulière, il faut que je sois très vigilant en permanence, il peut toujours y avoir un enfant qui échappe à ses parents, il y a la météo et, bien sûr, les conditions de course avec à tout moment la voiture d'un directeur dune équipe qui peut débouler derrière", explique Benoît Leroyer.

Ecoutez ici Benoît Leroyer: Impossible de lire le son.

Dans le peloton, on surveillera bien sûr particulièrement les performances du coureur ornais de l'équipe Cofidis : Guillaume Martin.