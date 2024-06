Normandie. Campings, hôtels… Les élections législatives impactent-elles les réservations ?

"Il sera possible d'arriver le dimanche au camping, après avoir été au bureau de vote." Contrairement à ce camping du Calvados sur les réseaux sociaux, rares sont les hébergements de vacances qui en font ouvertement la promotion. Mais les élections législatives anticipées des dimanches 30 juin et 7 juillet interrogent sur l'impact potentiel du scrutin sur les départs en congés.

Il devrait en réalité être assez minime, selon Christophe Lelièvre, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air de Normandie, qui ne constate pas d'inquiétude du côté de ses adhérents. Si les réservations connaissent un léger retard par rapport à la normale, c'est plutôt en raison de la météo, selon le professionnel. "Jusqu'ici, il était difficile de se projeter et il y avait de l'attente par rapport à ça. Les événements politiques ralentissent un peu les réservations de la clientèle française mais pas des étrangers, qui représentent quand même 35% des vacanciers en Normandie."

Début juillet est souvent calme

Les vacances scolaires ne débutent que le vendredi 5 juillet au soir, les résultats du baccalauréat n'arrivent que le lundi 8 juillet. "Cela fait désormais plusieurs années que l'on connaît une période très tranquille sur les premiers jours de juillet", constate Christophe Lelièvre, ce qui a conduit les professionnels à davantage de souplesse dans la durée des séjours ou les jours d'arrivée. Dans les campings normands, le taux de remplissage moyen est estimé à 75% pour juillet-août.

Du côté du Groupement Hôtellerie-Restauration (GHR) de Normandie, on est également serein face aux élections. "Le seul impact que l'on ressent sur les réservations, c'est celui de la météo, affirme Slimane Hamzaoui, son président. Les élections n'ont rien changé, pour l'instant. Quand on voit le nombre de procurations réalisées, on peut imaginer que ceux qui avaient déjà réservé n'ont pas changé leur programme." Les professionnels du secteur garderont malgré tout un œil sur les résultats du scrutin. Une ambiance anxiogène pourrait impacter la consommation, redoute l'un d'eux.