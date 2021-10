Volley-ball : le club de Canteleu-Maromme en mode pro

La montée en Ligue B a rimé avec effectif remanié. Côté staff, Wojtek Fabianczyk reprend du service comme entraîneur, secondé par l’incontournable Dario Dukic, qui avait fait bonne impression l’année dernière en menant l’équipe au top. Côté joueurs, le noyau dur de l’équipe est préservé, même si Christophe Douteau ne sera finalement pas de la partie.

On retrouvera le capitaine Bertrand Morelle, Hassan Jaldou, Olivier Fabre, Vadim Evtoukhovitch, Pierrick Grossin et Dario Dukic. Et pour consolider l’équipe, le président a recruté à l’international, avec le Brésilien Haroldo Lino Da Silva, en provenance d’Alès, Branimir Peric et Bojan Gluvajic, qui évoluaient jusqu’alors en ligue professionnelle croate, à Osijek, le passeur Andres Toobal (Estonie), mais aussi un Français, Sébastien Ducange, ancien central de Beauvais.

Photos : Romain Flohic

Billetterie et abonnements :





Tarifs des matchs à domicile : 7 € plein tarif / 4 € tarif réduit pour les moins de 12 ans / 5 € pour les licenciés d’un club de volley.

Abonnements : 75 € pour la saison.

Informations au 02 32 10 73 73

(Kindarena), 02 35 76 64 32 (club). Sur internet : alcm.fr

Le calendrier de la Ligue B

Journée 1 samedi 6 octobre : Harnes - Canteleu

Journée 2 samedi 13 octobre : Canteleu - Saint-Nazaire

Journée 3 samedi 20 octobre : Alès - Canteleu

Journée 4 samedi 27 octobre : Canteleu - Lyon

Journée 5 samedi 3 novembre : Calais - Canteleu

Journée 6 samedi 10 novembre : Canteleu - Nice

Journée 7 samedi 17 novembre : Asnières -

Canteleu

Journée 8 samedi 24 novembre : Plessis-Robinson - Canteleu

Journée 9 samedi 1er décembre : Canteleu -

Cambrai

Journée 10 samedi 8 décembre : Martigues -

Canteleu

Journée 11 samedi 15 décembre : Canteleu - Saint-Brieuc

Journée 12 samedi 29 décembre : Nancy - Canteleu

Journée 13 5 janvier 2013 : Canteleu - Orange

Journée 14 12 janvier : Canteleu - Harnes

Journée 15 19 janvier : Saint-Nazaire - Canteleu

Journée 16 26 janvier : Canteleu - Alès

Journée 17 2 février : Lyon - Canteleu

Journée 18 9 février : Canteleu - Calais

Journée 19 16 février : Nice - Canteleu

Journée 20 23 février : Canteleu - Asnières

Journée 21 2 mars : Canteleu - Plessis-Robinson

Journée 22 9 mars : Cambrai - Canteleu

Journée 23 16 mars : Canteleu - Martigues

Journée 24 23 mars : Saint-Brieux - Canteleu

Journée 25 6 avril : Canteleu - Nancy

Journée 26 13 avril : Orange - Canteleu