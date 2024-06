[En images] Rouen. Deux artistes créent une fresque à l'Orangerie du Jardin des plantes

L'Orangerie du Jardin des plantes de Rouen va bientôt être au centre de l'attention. Depuis début juin, deux artistes normands, le Sottevillais Paatrice Marchand et le Rouennais Camille Boulard, réalisent une fresque qui recouvrira le mur situé dans le fond de la pièce. En forme d'arche, elle se divise en neuf parties, à l'image de la fresque de Giotto à Padoue en Italie. Chacune d'elles fait 4m de large et 9m de haut.

Les quatre saisons à l'honneur

Paatrice Marchand et Camille Boulard voulaient travailler sur les quatre saisons : printemps, été, automne, hiver. "Ce mur était déjà fragmenté", livre Paatrice. Chaque artiste a pris quatre parties et une dernière va être utilisée pour le titre de l'œuvre et d'autres éléments. "Pour moi, ce ne sont pas des panneaux, ce sont plutôt des espaces muraux", assure Paatrice. "Je suis resté sur une base de noir et blanc en utilisant des bombes de peinture, de la craie, du fusain", poursuit-il. "Je voulais aussi parler de la lune et de son influence sur les saisons. Je l'ai fragmentée en quatre parties", indique le Sottevillais. De son côté, Camille Boulard, qui travaille sur l'abstraction contemporaine a représenté les saisons "par rapport aux couleurs qui sont aussi liées à celles du Jardin des plantes". Le rouge et l'orange font référence à l'automne, le rose et le fuchsia à l'été, le vert et le jaune au printemps et le bleu froid à l'hiver.