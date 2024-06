Evénement. Courir dans le bureau du maire ? C'est possible avec Caen ça bouge

Etes-vous déjà entré dans le bureau du maire de Caen ? C'est possible avec l'événement Caen ça bouge. Et même plus, vous pourrez y courir ! L'agence événementielle Exaequo, qui organise l'événement, a dévoilé jeudi 20 juin les contours de la quatrième édition qui a lieu les 5 et 6 octobre 2024. La formule reste identique avec deux courses urbaines : le 14km et le 24km (soit 3km de plus que l'an dernier). A cela s'ajoutent une balade à pied de 7km et deux balades à vélo de 13 et 22km.

Tribunal, gare SNCF…

Quelques nouveautés sur les parcours ont été dévoilées. Sur les distances de 14 et 24km, les participants vont passer par le bureau du maire de Caen et de ses adjoints au sein de l'hôtel de ville ou encore grimper en haut du toit-terrasse de The People, sur la Presqu'île. D'autres lieux sont en négociation. "On discute avec le tribunal judiciaire et la gare SNCF, confie Vincent Eudier, directeur adjoint de l'agence. Chaque année, on essaie d'innover avec de nouveaux lieux." Certains passages, comme la bibliothèque ou l'université, vont peut-être être modifiés.

Vincent Eudier, directeur adjoint d'Exaequo, organisateur de l'événement, sur le toit-terrasse de The People, où passeront les participants du 14 et 24km.

Côté vélo, les organisateurs réfléchissent à améliorer les derniers mètres avant l'arrivée. "On a visité un lieu hier. Si on y arrive, c'est quelque chose que personne n'a jamais visité", soumet Vincent Eudier, laissant place au suspense. Le passage par le Stade d'Ornano ou le parc Festyland seront conservés. Le petit plus cette année ? Une "chill zone" sera installée au village des mobilités à la Presqu'île pour profiter d'un brunch en famille.

8 000 participants attendus

En quatre ans, l'événement a trouvé son public. Une semaine après l'ouverture des inscriptions, le trail urbain de 14km affiche déjà complet. Le 24km et le 7km le sont presque. Sur le vélo, un tiers des participants ont déjà pris leur dossard. Environ 8 000 participants sont attendus, soit 3 000 participants de plus qu'en 2023. A l'avenir, l'événement compte s'étendre sur d'autres villes de l'agglomération caennaise avec d'autres formats, comme des balades à la journée.