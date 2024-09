Saint-Philbert-sur-Orne. Trois parcours adaptés pour explorer la Roche d'Oëtre

Explorez la Roche d'Oëtre à travers trois parcours d'orientation adaptés, allant de 1,5km à 7,5km. Armé d'une carte, partez à la recherche des balises disséminées dans ce site naturel remarquable, offrant un panorama spectaculaire. La Roche d'Oëtre est également célèbre pour ses rochers qui dessinent le profil d'un visage humain. Cet endroit emblématique, magnifié par ses escarpements, ses landes et ses torrents, vous invite à découvrir ses paysages géologiques uniques et sa faune diversifiée. Parfait pour une escapade nature. Une pause gourmande est possible au restaurant Le Caillou.

Pratique. Informations sur normandie-tourisme.fr.