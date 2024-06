Paris 2024. Les Normands Lecointre et Hanquinquant dans la short-list des candidats porte-drapeaux

C'est un rôle honorifique : emmener la délégation française lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un binôme de porte-drapeaux (homme et femme) sera choisi pour chacune des deux compétitions. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) ont dévoilé, jeudi 13 juin, la liste des candidats en lice pour assurer cette fonction.

Réponse le 12 juillet

Deux sportifs originaires de Normandie y figurent. Sans surprise, dans la liste des quatre athlètes paralympiques présélectionnés, on retrouve le paratriathlète Alexis Hanquinquant. Le Cauchois est champion paralympique en titre dans sa discipline et a déjà six titres de champion du monde à son actif.

Pour les Jeux olympiques, la navigatrice Camille Lecointre, native de Sainte-Adresse, près du Havre, figure parmi les huit femmes candidates. Elle a décroché le bronze en voile 470 aux Jeux olympiques de Rio 2016 et Tokyo 2020 et cumule plusieurs titres mondiaux et européens. Aux JO de Paris, c'est avec le Havrais Jérémie Mion qu'elle disputera les épreuves.

Les sportifs présélectionnés seront départagés par les athlètes qualifiés pour les Jeux lors d'un vote électronique. On connaîtra les deux binômes choisis le vendredi 12 juillet.

Les candidats porte-drapeaux aux Jeux olympiques

FEMMES

- Charlotte Bonnet (natation)

- Romane Dicko (judo)

- Laetitia Guapo (basket)

- Camille Lecointre (voile)

- Estelle Mossely (boxe)

- Pauline Ranvier (escrime)

- Wendie Renard (football)

- Mélina Robert-Michon (athlétisme)

HOMMES

- Jean-Baptiste Bernaz (voile)

- Florent Manaudou (natation)

- Renaud Lavillenie (athlétisme)

- Enzo Lefort (escrime)

- Earvin Ngapeth (volley)

- Sofiane Oumiha (boxe)

Les candidats porte-drapeaux aux Jeux paralympiques

FEMMES

Nélia Barbosa (paracanoë)

Nantenin Keïta (paraathlétisme)

HOMMES

David Smetanine (paranatation)

Alexis Hanquinquant (paratriathlon)