Les Caennaises au sommet

Au printemps, son équipe féminine, qui était encore au cinquième échelon national il y a moins de dix ans, s'est hissée en première division. Au fil des années, Caen a réussi à "faire une grande équipe dans un petit club" selon la formule consacrée par son président, Richard Touchet. "Nous avions déjà deux très bonnes joueuses. D'autres sont venues nous rejoindre, attirées par le très bon esprit du groupe et un entraîneur reconnu, Patrick Mozes." Les garçons ont également connu la joie d'une montée cette saison.



Sous le soleil portugais

Mais en quatrième division, seulement. “Notre politique est différente. Tous les garçons sont formés au club. Nous avons décidé d’investir dans l’équipe féminine”. Les jeunes caennais entendent néanmoins continuer leur progression. La saison prochaine, ils viseront la troisième division. Leurs homologues féminines, emmenées par Marion Kaddouche, 23ème au mérite national, espèrent confirmer la belle année accomplie. L’objectif - naturel - du maintien s’accompagnera d’un autre challenge, plus ambitieux. “Sur les seize formations qui participent au championnat de D1, nous aimerions faire partie des huit premières”, annonce Patrick Mozes. Une dernière échéance collective de taille attend les six joueuses caennaises. Du 29 au 31 octobre, elles défendront les couleurs de la Région à Montpellier. La compétition individuelle reprendra ensuite ses droits. En janvier 2010, les golfeuses débuteront leur saison sous le soleil portugais.



Aline Chatel







