Saint-Céneri-le-Gérei. La cani-rando,une balade qui unit sport et complicité

Découvrez la cani-rando récréative. Relié à un chien par une ceinture et une ligne de traction, partez pour une balade en forêt pendant près de deux heures sur un parcours sportif de 4km autour de Saint-Céneri-le-Gérei, l'un des "Plus Beaux Villages de France". Souvent comparée à la marche nordique, la cani-rando est une marche dynamique avec un husky plutôt que des bâtons. Après une mise en contact avec la meute et des consignes de sécurité, c'est parti ! Sur le parcours, des pauses sont prévues selon vos envies. A la fin, vous pourrez récompenser votre compagnon à quatre pattes de friandises et de câlins.

Pratique. Réservations au 06 09 96 54 17 ou sur sleddogride.fr.