Briouze. Le Marais du Grand Hazé, un joyau de biodiversité en Normandie

L'intérêt paysager et culturel du site du Marais du Grand Hazé n'est plus à prouver. Cette réserve naturelle remarquable, située à Briouze, s'étend sur 200 hectares. Sa richesse se découvre notamment depuis deux parcours. Explorez le sentier du Breuil ou la boucle du marais et observez chevaux camarguais et bovins écossais dans leur habitat naturel. Depuis l'observatoire ornithologique, des hérons, des foulques et d'autres oiseaux rares peuvent être aperçus.

A proximité du marais, un parcours botanique de 1,8km et diverses activités de découverte vous plongent au cœur d'une biodiversité exceptionnelle. Pour une expérience immersive et éducative en pleine nature, visitez le Grand Hazé.