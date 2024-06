Elections législatives 2024. Stéphanie Maubé, la maire de Lessay, candidate sur la circonscription de Coutances-Valognes

Stéphanie Maubé, la maire de Lessay, vice-présidente de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et conseillère régionale, y va. Elle annonce, mercredi 12 juin, être candidate aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Elle se présente sans étiquette, "libre et indépendante" sur la troisième circonscription de la Manche, celle de Coutances-Valognes.

"Ma mission de député consistera à obéir à l'intérêt général et non à un chef de parti qui dicte les consignes de vote et les éléments de langage", explique Stéphanie Maubé, pour cette candidature surprise. Elle assure que c'est en voyant les autres candidatures sur la circonscription qu'elle a décidé de se présenter. Le député sortant est Stéphane Travert.