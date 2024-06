Caen. Vous pouvez déjà vous procurer vos places pour l'Open de Caen 2024

La première édition au Palais des sports avait été un succès, avec les victoires de Varvara Gracheva et d'Alex De Minaur. Alors l'Open de Caen réitère l'expérience en 2024 pour une deuxième édition, qui prendra place du 8 au 11 décembre. Il est déjà temps d'acheter vos places pour le tournoi, bien que le nom des participants ne soit pas connu pour le moment. Détail qui a son importance : "Pas d'augmentation de tarif !", se vante l'organisation. Les billets vont de 8,5€ à 13,5€ pour la journée du dimanche, à un prix compris entre 14,5€ et 17,5€ pour le mardi et le mercredi.

Mieux vaut faire vite, car comme le rappelle l'organisation, l'édition 2023 s'était déroulée à guichets fermés.