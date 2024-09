Caen. Des commerces pour les gourmands

Envie d'un petit plaisir culinaire ? Ces nouveaux commerces, situés à Caen et dans sa périphérie, sont là pour vous. Que ça soit une glace en flânant dans le centre-ville, ou bien un arrêt biscuiterie en allant à la plage, vous devriez trouver votre bonheur avec ces nouvelles enseignes.

Sur le rond-point de la Bijude, au nord de Caen, Éric Delaunay et Loïc Vautier ont installé leur Fabrique à biscuits, avec pour concept la fabrication des biscuits sur place dans un laboratoire, à la vue des clients.

Terrasse et glaces :

ça sent l'été en centre-ville

Vous pouvez dorénavant déguster des plats des quatre coins du monde tout en ayant une belle vue sur le château grâce au nouveau bar à manger Cosmo, situé rue de Geôle. En plus de proposer de la cuisine faite maison, il est possible de commander en terrasse lorsqu'on boit un verre au Kokomo, commerce voisin. Pour les friands de sucreries glacées, le Fruitleux, rue Ecuyère, comblera vos attentes. En effet, l'enseigne propose une diversité de glaces faites maison et surtout avec des fruits frais. On se régale d'avance !