Jean Sarkozy gêne la droite

Un tollé national, voire international, s'est élevé. Dans cette tempête, les dirigeants de l'UMP font officiellement bloc pour soutenir les Sarkozy père et fils. Mais beaucoup murmurent que c'est « la polémique de trop » et qu'on s'en serait bien passé, alors que les Français s'angoissent pour leurs emplois... et que les élections régionales pointent à l'horizon.

Les sarcasmes fusent de toutes parts sur Internet. Campagne de messages à Nicolas Sarkozy (« adoptez-moi, que j’aie un premier emploi ») ; pétition «pour que Louis Sarkozy représente la France à l’ONU après son passage en 6e » (plus de 40 000 signatures en trois jours)... Une vaste action de « Google bombing » est lancée « pour que les internautes arrivent sur le site de Jean Sarkozy en tapant ‘fils à papa’ sur Google ». Etc.

L’opposition met en cause le mandat de conseiller général de Sarkozy junior : « À Neuilly, une chèvre serait élue si elle avait l’investiture UMP ! » (Arnaud Montebourg). « Jean Sarkozy est l’élu d’un canton qui vote à 75 % UMP au 1er tour. Un chien coiffé d’un bonnet marqué UMP aurait obtenu le même résultat ! » (Marine Le Pen). Chèvre ou chien, l’image du fils du président de la République se détériore. Celle du président aussi, affirme François Hollande : « On ne peut plus dire qu’il perd la main : il perd pied... »



Lourde atmosphère

« Attaques sordides », répond Jean-François Copé, le chef de file des députés UMP. « Copé est en service commandé mais n’en pense pas moins », ironisent les socialistes, sachant que le leader du groupe UMP orchestre la fronde de ses députés contre la plupart des récentes initiatives de l’Elysée. Copé a d’ailleurs veillé à ajouter, parlant de Jean Sarkozy : « Je le dis d’autant plus librement que lui-même ne m’a jamais ménagé, puisqu’à chaque fois qu’il a parlé de moi en public, c’était pour en dire du mal. »

Quant à la secrétaire d’Etat Rama Yade, elle a commencé par tacler les Sarkozy à la télévision (« Il ne faut pas donner le sentiment qu’il y a une coupure entre des élites et des petits... »), avant de tenter de démentir sa déclaration en s’en prenant à l’AFP.

Dans cette lourde atmosphère, le ministre Luc Chatel a cru trouver le moyen de désamorcer la polémique de La Défense : que les neuf représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’EPAD ne participent pas à l’élection de son président, seuls les neuf élus locaux prenant part au vote... Riposte d’un conseiller municipal MoDem de Puteaux : « Même si les fonctionnaires s’abstiennent, l’élection de Jean Sarkozy est assurée de toute façon : cinq voix contre quatre ! »







