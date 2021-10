Cure de jouvence pour le lycée Pierre Corneille à Rouen

La réalisation de cette restructuration complète a été divisée en cinq phases successives. Il y avait longtemps que les lieux n’avaient pas connu une telle agitation. Et ce n’est pas près de s’arrêter : débutés en 2010, les travaux devraient s’échelonner jusqu’en 2018.

Monument historique

Les lieux réservent parfois des surprises : la construction du bâtiment neuf devant abriter la restauration scolaire a pris du retard. Lors du creusement des fondations, les ouvriers sont tombés sur une cavité souterraine. Sondages complémentaires et injections de béton pour consolider les sols ont considérablement rallongé la durée du chantier. Prévue pour septembre 2012, la livraison du bâtiment neuf sera assurée la rentrée prochaine.

Une fois le neuf fini, place à l’ancien. Le bâtiment Corneille sera restructuré entre mars 2014 et juin 2015. Compte tenu de l’histoire et de l’ancienneté des bâtiments, le chantier n’est pas aisé. Les façades et les toitures étant classées, il n’est pas question d’y toucher. Viendra ensuite la réhabilitation du bâtiment baptisé Joyeuse, entre septembre 2015 et juin 2016.

C’est la partie abritant les "prépas" qui fera ensuite l’objet de toutes les attentions, entre septembre 2016 et avril 2017. Enfin, les travaux devraient se clore en beauté avec la restructuration du bâtiment scientifique, de septembre 2017 à juin 2018. Un lifting en profondeur est ainsi offertà l’antique lycée Corneille. Cette seconde jeunesse a un prix : 54 millions d’euros TTC.