80e D-Day. Une vingtaine de vétérans britanniques attendus dans le Calvados

Le mercredi 5 et le jeudi 6 juin, deux moments forts sont attendus côté cérémonies britanniques. La première au cimetière britannique de Bayeux et la seconde au Mémorial de Ver-sur-Mer. Pour l'occasion, la Royal British Legion mobilise des vétérans ayant participé au débarquement en 1944. Ils seront 21, âgés entre 98 et 100 ans, à revenir dans le Calvados pour les cérémonies du 80e D-Day.

Dans cette liste, on retrouve des anciens combattants de la Royal Navy, comme Fred Ayton, Ronald Hendrey ou encore Richard Trelease. Mais aussi Peter Newton, membre du Norfolk Regiment, qui a débarqué à Sword Beach. Et bien d'autres vétérans, qui ont tous œuvré à la libération de la Normandie.