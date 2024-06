En questions. C'est quoi les élections européennes ? Réponse du politologueChristophe Boutin

Professeur de droit public à l'université de Caen Normandie, Christophe Boutin est politologue depuis vingt ans.

Comment fonctionnent ces élections ?

"C'est très simple, ce sont des élections proportionnelles et à un seul tour. Donc les citoyens votent et, en fonction des résultats, on attribue un nombre de sièges à chacune des listes qui sont au-dessus du seuil de 5% des suffrages exprimés. Actuellement, la France a droit à 81 sièges sur 751. Si un parti atteint 5%, il peut avoir deux sièges, puis de plus en plus en fonction de l'importance du score."

A quoi servent ces élections ?

"Elles servent à élire des représentants au sein du Parlement européen. Ils ne siègent pas en tant que représentants de la France, ni de leurs partis politiques nationaux, mais ils seront fondus dans des partis européens. Le Parlement a un vote à faire sur un certain nombre des textes, il est co-législateur avec le Conseil européen (qui réunit les dirigeants des vingt-sept pays membres). Il a aussi une fonction de contrôle sur la Commission européenne, sur la manière dont elle va exécuter les textes, et peut mettre en cause les commissaires européens."

Comment impactent-elles notre vie ?

"Une grande partie des textes de loi que nous devons appliquer en France a une origine européenne. Environ 80% aujourd'hui. Ils s'appliquent directement (règlements), ou doivent être transcrits dans le droit interne français (directives). L'Union européenne traite de plus en plus d'éléments qui concernent notre vie quotidienne. Donc les sujets nous concernent directement, et sur des points importants pour nous, Français : pouvoir d'achat, agriculture, immigration…"