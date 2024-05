Basket. Une "fan zone" pour soutenir le RMB dans sa demi-finale de playoffs

Le Rouen Métropole Basket (RMB) va tenter d'inverser la tendance, ce mardi 28 mai, en recevant le match retour des demi-finales des playoffs de Pro B au Kindarena. Vaincus à La Rochelle sur le fil 73-70, les Rouennais comptent sur leurs supporters pour aller glaner cette victoire et provoquer un troisième match décisif.

Une Fan Zone dès 18h15

Le RMB organise un moment convivial avant la rencontre face à La Rochelle. Des structures gonflables sont à retrouver sur le parvis du Kindarena dès 18h15. 45 minutes avant l'ouverture des portes, ces aménagements sont proposés pour galvaniser petits et grands en vue du match. Le club réserve différentes surprises avant et après l'événement et renouvelle son appel à venir en blanc pour supporter les joueurs.

Il reste quelques places pour assister à la rencontre sur la billetterie du Kindarena, variant de 2€ à 12€. Le début du match est à 20h, mais l'organisation recommande toutefois une arrivée en amont, car une forte affluence est prévue.