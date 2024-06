Jeu. Tendance Ouest vous offre votre coffret cadeau Harry Potter Studio

Tendance Ouest vous ouvre les portes de Poudlard !

Cette semaine, entrez dans le monde magique de Harry Potter avec un cadeau extraordinaire : un voyage pour deux au Warner Bros. Studio Tour de Londres !

Plongez dans l'univers fascinant de Harry Potter et découvrez les secrets de tournage des films.

Visitez les plateaux emblématiques, admirez les costumes et accessoires authentiques, et laissez-vous transporter par l'atmosphère féerique de Poudlard.

Votre coffret-cadeau inclut :

• 2 billets d'entrée pour le Warner Bros. Studio Tour de Londres

• Le transfert en bus aller-retour depuis le centre de Londres

• Une nuit d'hôtel dans la capitale britannique

N'attendez plus et participez dès maintenant ! Les plus beaux cadeaux sont à gagner sur Tendance Ouest !

Vous envoyez TENDANCE au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 7 juin à 9h05.