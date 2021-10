Mylène Farmer : concerts supplémentaires

Ce vendredi 5 octobre, des dates de tournée "Timeless 2013" sont ajoutées et des places supplémentaires pour les concerts de Mylène Farmer sont en vente.

Deux concerts ont été ajoutés à Bercy (Paris - 75) les 17 et 18 septembre, un à Halle Tony Garnier le 27, deux au Zénith de Nantes (44) les 11 et 12 octobre et une à la Gayant Expo (Douai - 59) le 23 novembre.

Les dates de "Timeless 2013":

Du 7 au 18 septembre 2013 : Bercy - Paris (75)

Du 24 au 27 septembre : Halle Tony Garnier - Lyon (69)

1er et 2 octobre : Park & Suite Arena - Montpellier (34)

Du 8 au 12 octobre - Zénith - Nantes (44)

15 et 16 octobre : Zénith - Strasbourg (67)

Du 20 au 23 novembre : Gayant Expo - Douai (59)

26 et 27 novembre : Zénith - Toulouse (31)

Le nouvel album, "Monkey Me", est prévu dans les bacs pour le 3 décembre 2012.