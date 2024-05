Briouze. Le spectacle mapping de retour au festival Art Sonic

Le festival Art Sonic fait son retour à Briouze, vendredi 19 et samedi 20 juillet, avec notamment Louise Attaque et le rappeur PLK en têtes d'affiche.

Très apprécié des festivaliers lors de la précédente édition, le mapping sur le château d'eau va être renouvelé cette année. Comme l'an passé, ce sont les membres du groupe We are Kraft, originaires d'Alençon, qui se chargent de la réalisation. Pour cette 27e édition, le spectacle sera en lien avec le thème du festival, coloré et solaire. "Préparez vos plus belles tenues et vos plus beaux sourires, on vous réserve une surprise pour le week-end", souligne l'organisation.

Une poursuite dans les engagements

Cette année, les organisateurs s'engagent à améliorer plusieurs aspects pour les festivaliers, à commencer par l'accessibilité. Pour les personnes malentendantes, des sacs à dos vibrants, des dispositifs de mobile connect et des boucles magnétiques seront multipliés. Des bornes de recharge pour fauteuils roulants électriques seront également installées.

Le festival poursuivra son initiative "Drastic on Plastic", visant à augmenter le nombre de poubelles sur le site et à maximiser le recyclage des déchets.

Pratique. Il reste des places pour le festival sur la billetterie : festival-artsonic.fr.