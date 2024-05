Alençon. "C'est la caverne d'Ali Baba" : le magasin Normal a ouvert ses portes

C'est ouvert ! L'enseigne Normal a accueilli ses premiers clients vendredi 10 mai. Son premier magasin dans l'Orne est installé dans la rue aux Sieurs d'Alençon. Les clients sont venus en nombre pour son ouverture.

A l'intérieur, c'est très grand : le magasin fait presque 400m² de surface de vente. Les clients serpentent à travers les rayons en suivant le circuit. Ils avancent, s'arrêtent, continuent, reviennent, jusqu'à finalement arriver aux caisses, un panier plus ou moins rempli en main avec "un peu de tout et de rien, surtout ce dont je n'avais pas besoin", s'amuse Camille Leblanc. "Là, j'ai un peu de produits de beauté, du ménage et un peu pour le chat aussi", détaille-t-elle.

Objectif : redynamiser le centre-ville

Du maquillage, des soins pour la peau, des gels douche, des produits ménagers et même certains produits alimentaires… Il y en a pour tous les goûts. "J'ai acheté une brume pour le corps et un crayon pour les yeux, présente Laurine Damas. Ce sont des produits que je n'ai jamais vus auparavant, donc j'en ai profité." Stéphanie Fouassier et sa fille Victoria sont également venues faire des emplettes. "La petite a du maquillage, la maman a des produits ménagers, sourit Stéphanie. Il y a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est un peu la caverne d'Ali Baba !"

Rares sont ceux qui sont simplement venus découvrir. Les clients repartent, pour la majorité, avec des achats.

Une ouverture qui ravit donc les clients, mais aussi les commerçants. "C'est génial pour nous dans la rue parce que ça va nous apporter un flux de clients énorme", lance Didier Prud'homme, le gérant du restaurant La Dentelle qui fait face à la nouvelle enseigne. De quoi, espérons-le, redynamiser le centre-ville d'Alençon, à commencer peut-être par réinvestir la cellule vide collée au nouveau magasin, anciennement habitée par la chaîne de prêt-à-porter Jules.

Pratique. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30.