Cinéma. Blue Ivy, la fille de Beyonce, au casting de la suite du "Roi Lion"

En 2019, Disney sortait au cinéma l'adaptation de son dessin animé à succès Le Roi Lion. Presqu'entièrement réalisé en images de synthèse, le film a été un véritable succès au box-office mondial, faisant de lui le film d'animation le plus lucratif.

Cinq ans après, l'entreprise aux grandes oreilles compte surfer sur cette réussite avec un nouveau long-métrage consacré à Mufasa, le père de Simba. Si celui-ci est attendu à la fin d'année, on en sait un peu plus sur le casting. Beyonce reprend le rôle de Nala, et sa fille Blue Ivy interprètera celui de Kiara, la fille Simba et Nala.

Quant à l'histoire, elle nous plongera dans l'enfance de Mufasa, sous forme de flashbacks. Une épopée, qui sera à la fois une suite mais aussi un prequel, racontée par Rafiki à Kiara.