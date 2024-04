Un été au Havre. Paquebots, porte-conteneurs… Dix bateaux-bus bientôt en circulation

C'est un avant-goût d'Un été au Havre, dont le coup d'envoi officiel n'est prévu que le samedi 22 juin. Des œuvres mobiles font déjà leur apparition, sur le réseau de transports en commun LiA. Des "bateaux-bus" imaginés par l'illustratrice locale Cosmo Danchin, dont les dessins vont recouvrir dix véhicules différents.

Cosmo Danchin a imaginé une vingtaine de modèles de bateaux-bus, dont dix sortiront des ateliers.

L'artiste s'est inspirée des navires qui font escale au Havre ou qui ont marqué son histoire maritime. "Les dessins sont des copies parfaites des bateaux, tant sur les couleurs que la taille, les détails…", explique Cosmo Danchin. Pour reproduire au mieux les bateaux, elle s'est notamment rendue chez French Lines, où sont conservées de nombreuses archives maritimes. "Pour le paquebot Normandie, par exemple, il existe très peu de photos avec un profil parfait. Je me suis donc inspirée des maquettes", poursuit l'illustratrice.

Reconnaissez-vous la drague du port du Havre ?

"Un grand puzzle"

Parmi les dix bateaux-bus, les amateurs de la vie maritime reconnaîtront trois porte-conteneurs, inspirés par trois compagnies maritimes bien connues, un ferry, trois paquebots, une drague et deux navires historiques. Les dessins de l'artiste sont conçus sur un support digital agrandissable à l'infini. Ils sont imprimés sur un support en vinyle et apposés par les carrossiers peintres, comme Benoît Resse. "Il faut être précis, enlever toutes les petites bulles d'air. Tout le bas est d'un seul tenant, mais le haut est composé de plusieurs parties, comme un grand puzzle", détaille le professionnel. Il faut environ une semaine et demie à deux carrossiers pour redécorer entièrement un bus.

La typographie et le nom de ces bateaux-bus s'inspirent de vrais navires.

"Avec ce projet je veux monter que Le Havre est une ville portuaire et que cela peut en faire une ville attractive, ce sont des activités qu'il ne faut pas dissimuler", détaille Cosmo Danchin. Ouvrez l'œil : un porte-conteneurs et un paquebot sont déjà en circulation.